Duplas brasileiras são eliminadas no Open de Lucerna

Os brasileiros tiveram um dia ruim no vôlei de praia e deram adeus ao Open de Lucerna, na Suíça, na segunda etapa do Circuito Mundial 2015. Neste sábado, duas duplas femininas caíram nas quartas de final da competição, enquanto a única que ainda estava viva na chave masculina foi eliminada nas oitavas.

Carolina Horta e Lili perderam para as holandesas Meppelink e Van Iersel por 2 sets a 0(14/21 e 16/21) em 34 minutos de partida, sendo eliminadas depois de terem vencido dois jogos na sexta-feira.

A outra dupla brasileira que ainda estava na competição feminina também não teve sucesso. Duda e Elize Maia, caíram diante das austríacas Schwaiger e Hansel por 2 a 0 (21/18 e 21/17), com 37 minutos de partida. Na sexta, elas também tinham somado dois triunfos.

No torneio masculino, Álvaro Filho e Vitor Felipe perderam para os venezuelanos Fañe e Jackson por 2 a 0 (21/16 e 21/10), com 36 minutos de jogo, sendo eliminado nas oitavas de final.

Por ser uma etapa Open, o torneio em Lucerna não conta pontos para o ranking que vai definir os representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e por isso não conta com as principais parcerias do País. Estas deverão priorizar as etapas de Grand Slam e Majors. Mas os pontos nos Open podem ajudar as duplas que correm por fora pela vaga olímpica a conseguir classificação para os eventos maiores.