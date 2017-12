Duplas do Brasil na semifinal na praia Duas duplas brasileiras disputam neste domingo as semifinais da etapa de abertura do Circuito Mundial Feminino de vôlei de praia, em Madri, na Espanha. Ana Paula e Tatiana jogam contra as australianas Pottharst e Cook, atuais campeãs olímpicas. E Alexandra e Mônica Rodrigues enfrentam as norte-americanas May e Walsh. Quem vencer irá lutar pelo título ainda neste domingo. Ana Paula e Tatiana venceram três jogos para chegarem à semifinal. Fizeram 2 a 0 (21/17 e 21/18) nas japonesas Tokuno e Kusuhara, 2 a 1 (21/11, 19/21 e 15/09) nas chinesas Tian Jia e Wang Fei e 2 a 0 (21/13 e 21/13) nas alemãs Pohl e Rau. Já Alexandra e Mônica Rodrigues tiveram que passar pelo qualifying do torneio. Depois disso, venceram as gregas Sfyri e Karadassiou por 2 a 0 (21/17 e 23/21), as alemãs Maaseide e Glesnes por 2 a 0 (21/12 e 21/15) e as italianas Perrotta e Gattelli por 2 a 1 (23/25, 32/30 e 15/09).