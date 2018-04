Duplas norte-americanas farão a final do Circuito Mundial

A dupla americana formada por Misty May e Kerri Walsh, favoritas na competição, fará a final do Circuito Mundial de vôlei de praia neste domingo, contra suas compatriotas Nicole Branagh e Elaine Youngs em Phuket, na Tailândia. May e Walsh se classificaram para sua 40ª final ao eliminar hoje nas semifinais as alemãs Rieke Brink-Abeler e Hella Jurich por 21/17 e 21/16 em 35 minutos. Branagh e Youngs, quartas favoritas, venceram as chinesas Jia Tian e Jie Wang por 21/17 e 2/17 em 46 minutos. Nenhuma das duplas brasileiras que disputavam a etapa da Tailândia da competição conseguiu chegar à semifinal.