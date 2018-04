Eficiente, Brasil derrota a Sérvia por 3 a 0 na Copa de Vôlei

A seleção brasileira não lembrou nem de longe a que foi derrotada por 3 a 0 pela Itália na madrugada anterior, a apatia deu lugar a eficiência na madrugada desta quinta-feira, 15. Com defesa e ataque na medida certa, as brasileiras venceram a Sérvia pela Copa do Mundo Feminina de Vôlei por 3 a 0, com parciais de 25/13, 25/14 e 25/21. O resultado faz as meninas continuarem na luta por uma vaga nas Olimpíadas de Pequim. Veja também: Itália vence Cuba e se classifica para Pequim A Sérvia, que acabou com a invencibilidade dos EUA, nunca venceu o Brasil e estava empatada com 16 pontos na tabela da competição. Com a derrota, as rivais ficam com 17 pontos e as brasileiras vão para 18. As duas seleções começaram a partida bem equilibradas e disputando a liderança, após a Sérvia abrir o placar. Até que o Brasil conseguiu abrir três pontos de vantagem ao marcar 10 a 7. As brasileiras ganharam confiança e não deram chance para as sérvias encostarem mais. A seleção ditou o ritmo do jogo e fechou o set com 12 pontos a mais que as rivais, 25 a 13. O ataque inspirado continuou no segundo set. Logo no começo o Brasil conseguiu abrir 4 pontos de vantagem, 5 a 1. A Sérvia empatou, mas o Brasil chegou ao primeiro tempo técnico na frente. As brasileiras administraram bem a vantagem, apesar da pressão das rivais e, foram para o segundo tempo técnico com 6 pontos a mais. O entrosamento levou a seleção a fechar o set em 25 a 14. Para o terceiro set, a seleção da Sérvia voltou com garra. Conseguiram se manter na frente, mesmo com a pressão brasileira. O Brasil empatou em uma bobeada da equipe adversária em 5 a 5. As brasileiras viraram o jogo e foram para o primeiro tempo técnico com um ponto de vantagem. A equipe tomou a dianteira, mas a Sérvia não deixou de incomodar e pressionar. Após mais um tempo técnico, o Brasil fez 18 a 13. Em uma bela cortada de Jacqueline fez 20 a 15. A Sérvia conseguiu chegar perto e quando o placar marcava 23 a 19, o técnico José Roberto Guimarães substituiu Paula por Sassá, para tentar encerrar a partida. As rivais, porém, chegaram ao vigésimo primeiro ponto. Mas Jacqueline, em mais uma cortada certeira, fechou o set em 25 a 21 e garantiu a vitória brasileira. A brasileira Jacqueline com 9 pontos na partida foi eleita a melhor jogadora. Destaque também para a atuação de Sheila que fez 16 pontos. Para garantir a vaga olímpica, o Brasil precisa vencer ainda a seleção japonesa nesta sexta-feira, 16.