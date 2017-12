Em casa, Brasil derrota a Finlândia na Liga Mundial

Mesmo com um time recheado de novatos, o Brasil conquistou, nesta sexta-feira, sua terceira vitória na Liga Mundial. Jogando no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá, a seleção brasileira derrotou a Finlândia por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 25/14, 20/25 e 25/19. Chamado para suprir uma falta na posição de meio-de-rede, o experiente Gustavo nem precisou entrar em quadra, pois seu irmão Murilo foi o grande destaque da vitória brasileira. Bernardinho colocou em quadra a mesma equipe que iniciou a partida de estréia da Liga Mundial contra a Coréia do Sul: seu filho Bruno, Samuel, Murilo, Nalbert, Rodrigão, Eder e Alan de líbero. No primeiro set, os finlandeses tinham quatro pontos a favor no primeiro tempo técnico (4/8), mas Brasil buscou a diferença e virou o placar, marcando 17 a 15. A partir daí a diferença só aumentou, até acabar com oito pontos de vantagem para o time de Bernardinho: 25 a 17. A seleção brasileira voltou para o segundo set com tudo. Com destaque para os ataques e bloqueios de Murilo. A Finlândia pouco conseguiu fazer, e dessa forma, com bastante facilidade, o Brasil venceu mais um set, agora por 25 a 14. Mas quando o adversário parecia que iria entregar os pontos, a Finlândia vender caro a derrota. Melhorou no bloqueio e na distribuição de bolas, e conseguiu ficar o tempo todo na frente do placar. Desconcentrados, os brasileiros viram os rivais fecharem por 25 a 20. A ´ducha de água fria´ serviu para acordar o Brasil, que no quarto set entrou determinado a finalizar a partida. Mesmo cometendo alguns erros de saque - que irritaram muito Bernardinho - os brasileiros tiveram tranqüilidade para fechar o set em 25 a 19 e sair vencedor no primeiro jogo do confronto com a Finlândia.