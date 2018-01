Em Cuiabá, deu Shelda e Adriana A dupla Shelda/Adriana Behar venceu, neste domingo, a etapa matogrossense do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, em Cuiabá, vencendo por 2 sets a 1 (com parciais de 18/12, 19/21 e 15/7) a dupla Talita/Patrícia (AL/RJ). Na outra partida, Talita e Renata ficaram com a terceira colocação, após derrotar a dupla Ana Paula/Tatiana por 2 a 1. No masculino, Márcio e Benjamin (CE/MS), campeões brasileiros de 2000, venceram os atuais vice-campeões Franco/Roberto Lopes por 2 sets a 1 (parciais de 14/18,18/16 e 18/16).