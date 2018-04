Em Fortaleza, Márcio busca seu primeiro título em casa

Se santo de casa não faz milagre, está na hora de começar a fazer. É com esse espírito que o cearense Márcio encara, em Fortaleza, a oitava etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. O torneio deste fim de semana nas areias da praia de Iracema é uma nova oportunidade que ele e seu companheiro Fábio Luiz têm de quebrar um incômodo tabu e conquistar o primeiro título em seus domínios.

Atuais medalhistas de prata olímpicos, Márcio e o capixaba Fábio Luiz comandam o ranking nacional com 1.520 pontos, apenas 40 à frente de Alison e Harley. Recuperado da contusão na panturrilha esquerda que quase o impediu de disputar a decisão da etapa de Teresina no último dia 20, vencida por Alison e Harley, Márcio diz que está preparado para finalmente subir ao degrau mais alto do pódio em casa.

"Sempre existe uma pressãozinha maior quando se atua diante da família, dos amigos, daquela gente que está próxima de você durante todo o ano. E isso acaba influenciando um pouco o desempenho, na medida em que a ansiedade aumenta. Mas sinto que desta vez estou mais relaxado. Botei na cabeça que o mais importante é procurar fazer o melhor e não entrar em quadra com a cobrança de ter de ser campeão aqui", comentou Márcio.

Antes de retomar os treinamentos nesta terça-feira sob a orientação do técnico Ronald Rocha, Márcio submeteu-se a intenso trabalho de fisioterapia na região afetada pela contusão na capital piauiense. Ele acredita que não houve perda do condicionamento físico no período de afastamento de 10 dias.