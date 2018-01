Em jogo eletrizante, Rexona vence Osasco e fatura Superliga Foi uma decisão de arrepiar. Em partida de alto nível técnico, o Rexona-Ades derrotou neste sábado o Finasa/Osasco, por 3 sets a 2, e conquistou o título da Superliga Feminina de Vôlei, em partida disputada no Ginásio Caio Martins, em Niterói. A equipe carioca fechou a série melhor de cinco partidas em 3 a 2. Este foi o quarto título conquistado pelo Rexona, que disputou sua sexta final de Superliga - a equipe já havia sido campeã em 1997/1998, 1999/2000 e 2005/2006. De quebra, foi a terceira decisão seguida contra as paulistas e a segunda conquista - o time carioca perdeu por 3 a 0 a série final na temporada 2004/2005. Emoção do início ao fim O Osasco começou mal o primeiro set e perdeu por 25 a 12. O time estava desconcentrado e sofreu muitos pontos de contra-ataque. No entanto, a equipe mudou após dura bronca do técnico Luizomar de Moura e mostrou muita disposição no segundo set, empatando o jogo ao fazer 31 a 29. O destaque nesse set ficou para o forte bloqueio do Osasco, que conseguiu cinco pontos. O equilíbrio se manteve no terceiro set. As equipes se alternavam na ponta do placar a cada novo saque. Melhor para o Osasco, que fechou em 33 a 31, após cerca de 45 minutos de disputa. Da água ao vinho Surpreendentemente, o Osasco repetiu os erros do início do jogo e travou no quarto set, sendo facilmente derrotada pela equipe do técnico Bernardinho, por 25 a 12. O treinador, por sinal, passou todo o jogo gritando à beira da quadra para incentivar o time, principalmente após estar perdendo a série. A equipe paulista só voltou ao normal no quinto set. Arrasadora, o time abriu 5 a 0 logo de cara e levou ao desespero a equipe carioca. Bernardinho, entretanto, parou o jogo e reposicionou as jogadoras. O Rexona voltou com outra cara, reverteu a desvantagem e passou na frente do placar, marcando 9 a 8. Daí, o desespero passou para o Osasco, que só viu as cariocas fecharem em 15 a 11, numa virada espetacular.