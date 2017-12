Em jogo emocionante, Brasil vence a China de virada Brasil e China mostraram nesta quarta-feira porque ocupam as duas primeiras colocações no ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Numa partida sensacional, na madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília), a seleção brasileira venceu de virada, por 3 sets a 2 (24/26, 20/25, 25/21, 25/16 e 19/17), e eliminou as atuais campeãs olímpicas do Mundial do Japão. Agora, o Brasil só precisa vencer a Alemanha em seu próximo desafio, às 3 horas da madrugada de sexta para sábado (horário de Brasília), para se classificar para as semifinais do Mundial. Nesse caso, disputa no domingo, à 1 hora, o primeiro lugar do Grupo F contra a Rússia. "O time começou mal e foi dominado nos dois primeiros sets, mas no terceiro voltamos ao jogo. O tie-break foi disputado ponto a ponto, mas contra a Alemanha, será outro jogo", resumiu o técnico José Roberto Guimarães, lembrando que a China teve duas chances de fechar a partida no quinto set. "As coisas começaram mal para nós, mas estamos muito felizes porque conseguimos reagir e nos recuperar", afirmou a levantadora Fofão. "O resultado mostrou a diferença de nível que existe hoje entre as duas equipes", resignou-se o técnico chinês, Chen Zhonghe. Enquanto o Brasil suou para bater as chinesas, a Rússia passou com facilidade pela Holanda, por 3 a 0 (25/17, 25/18 e 25/16) e assumiu o primeiro lugar do grupo, com point average pouco melhor que a seleção de Zé Roberto. A equipe russa também está a uma vitória da classificação, no jogo que fará contra os Estados Unidos, na madrugada de sábado. A Alemanha, única equipe que ainda pode tirar uma vaga de russas ou brasileiras, fez sua parte ao vencer Porto Rico por 3 a 0 (25/23, 25/22 e 25/22) e tem três vitórias e duas derrotas. Os Estados Unidos foram eliminados com a derrota por 3 a 2 para o Azerbaijão (25/19, 16/25, 25/22, 25/27 e 15/13). Atualizada às 10h12