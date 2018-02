Em partida equilibrada, Minas vence outra contra a Ulbra O Telemig Celular/Minas conseguiu, neste sábado, uma importante vantagem na série semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. Num jogo muito equilibrado, o time mineiro derrotou a Ulbra/Uptime por 3 sets a 2 - com parciais de 23/25, 28/26, 25/20, 22/25 e 24/22 -, na Arena Telemig, em Belo Horizonte, e abriu 2 a 0 na série melhor-de-cinco do confronto. Com mais uma vitória, a equipe do Minas conseguirá a classificação à decisão. A terceira partida acontecerá na próxima terça-feira, novamente na capital mineira. No primeiro duelo, disputado na cidade de Canoas (RS), o Minas ganhou facilmente da Ulbra por 3 sets a 0. Na outra semifinal da Superliga Masculina, a vantagem é do Cimed, atual campeão. O time de Florianópolis já ganhou os dois primeiros jogos contra a rival catarinense Unisul.