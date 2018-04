Emanuel e Alison realizam primeiros treinos da dupla

A nova dupla do vôlei de praia do Brasil, formada por Emanuel e Alison, iniciou os treinos para a temporada 2010. Os dois participarão dos circuitos Brasileiro e Mundial. A estreia da nova parceria será em Caxias do Sul, entre os dias 22 e 24 deste mês.

"Temos uma dupla nova e, como toda nova parceria, precisamos ter paciência, ter tranquilidade, trabalhar forte e ajudar muito um ao outro, para alcançar nossos objetivos", afirmou Emanuel, que já ganhou novo títulos do Circuito Mundial.

A dupla treina sobre orientação de Letícia Pessoa, que já orientou Adriana Behar e Shelda.

"É claro que temos como objetivo os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, mas ainda é algo distante, há muita coisa para acontecer antes e precisamos focar neste ano, pensar nesta temporada, que é a primeira da nossa equipe", explicou Alison.