Emanuel e Ricardo são tetracampeões no Espírito Santo Ricardo e Emanuel sagraram-se tetracampeões do Circuito Mundial de Vôlei de Praia neste sábado, na etapa brasileira da competição, em Vitória (ES). Eles foram beneficiados pela derrota dos vice-líderes do ranking, os também brasileiros Márcio e Fábio Luiz, para os alemães Brink e Dieckmann por 2 sets a 1. ?Na minha opinião, apresentamos um bom voleibol. O problema é que o nível do circuito mundial é elevado, com várias equipes de qualidade, e nossa caminhada foi mais dura porque viemos da repescagem. É natural uma perda de rendimento à medida que os jogos finais vão se aproximando, até em função do desgaste físico. Mas não é uma desculpa. Os alemães são um dos melhores times do campeonato e mereceram a vitória?, afirmou Fábio Luiz. Esta foi a segunda derrota de Márcio e Fábio Luiz para Brink e Dieckmann, contra quatro vitórias dos brasileiros em 2006. Na avaliação do treinador Ronald Rocha, os alemães se reencontraram na partida quando melhoraram o saque no segundo set. ?Eles conseguiram quebrar nosso serviço e reverter um quadro desfavorável?, concluiu.