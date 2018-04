Emanuel vê Solberg 'brilhante' e comemora nova dupla

RIO - O ano começou nesta sexta-feira para o maior campeão da história do vôlei de praia. E depois de quatro anos jogando com o Alison, Emanuel deu início nesta manhã a uma nova etapa da sua carreira. Aos 40 anos, fez na praia de Ipanema, no Rio, o primeiro treino ao lado de Pedro Solberg, seu novo companheiro.

"Pedro é um jogador altamente técnico, alguém que traz agressividade, explosão para a parceria. É um atleta vibrante, experiente, acostumado a vencer e isso é fundamental para que possamos formar um grande time", elogiou Emanuel, que terá um parceiro 13 anos mais novo em busca de disputar mais uma Olimpíada.

O veterano sabe, porém, que os resultados não aparecerão logo de cara. "Agora o momento é de paciência, precisamos pensar no hoje. Temos quatro meses pela frente para trabalhar, ajustar a sintonia e buscar resultados nas etapas do Brasileiro. Temos tudo para formar um grande time", comentou Emanuel.

A estreia da dupla Pedro Solberg/Emanuel será entre os dias 17 e 19, em São Luís (MA), na sexta etapa do Circuito Brasileiro. Os ex-companheiros dos dois, Bruno Schmidt e Alison, já treinam juntos no Espírito Santo. As parcerias, inicialmente, valem apenas para as competições nacionais. Na seleção, quem define as duplas é a técnica Letícia Pessoa.