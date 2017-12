Emanuel/Tande: dupla vence na Belgica A dupla Emanuel/Tande conquistou neste domingo o título do Torneio da Bélgica - uma das etapas do Mundial de Vôlei de Praia - ao derrotar Ricardo/Loiola por 2 sets a 1. As parciais foram de 21/19, 16/21 e 9/15. Faltando duas etapas para o final da temporada Emanuel e Tande lideram com 2.938 pontos, 244 a mais que os irmãos suiços Paul e Martin Laciga, que ocupam a segunda colocação. A dupla Ricardo/Loiola ocupa hoje a quarta colocação no Mundial.