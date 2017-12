Envergonhada, Itália disputa 5º lugar A derrota por 3 a 2 para o Brasil nas quartas-de-final em Córdoba, na Argentina, pôs fim a uma seqüência incrível de três títulos mundiais para a Itália - no último, em 1998, o técnico era o brasileiro Bebeto de Freitas. Desta vez, restou à equipe de Andrea Anastasi a disputa do quinto lugar, às 16 horas, deste domingo, no Luna Park, constrangedora para uma seleção de estrelas como Gravina, Fei, Giani e Papi. A rival é a Argentina, que viu frustrado o sonho de uma final inédita em casa ao perder da França, sexta-feira venceu a Grécia por 3 a 0. Com 151 pontos, a seleção masculina da Itália é a terceira melhor no ranking da Federação Internacional (FIVB), que leva em consideração todos os resultados internacionais. Valoriza, no entanto, as maiores competições, como olimpíadas e mundiais, disputados a cada quatro anos. A Iugoslávia, atual campeã olímpica e européia, é a líder, com 167,50 pontos, seguida pela Rússia, com 164. O Brasil ocupa a quarta colocação, com 141. Mesmo sem nenhum título olímpico - é a grande frustração da seleção -, os italianos, que têm o campeonato mais forte do mundo, com grande participação de atletas estrangeiros, são um dos maiores colecionadores de medalhas no esporte. O vôlei tem tratamento valorizado na imprensa italiana: a presença de 15 jornalistas italianos na Argentina para o Mundial ilustra a importância dada à modalidade. Para efeito de comparação, apenas quatro veículos do Brasil estão na Argentina. Na Olimpíada de Sydney, em 2000, os italianos levaram o bronze. Em 1996, em Atlanta, a prata. Em 84, em Los Angeles, também ficaram com a medalha de bronze. Mas dominam a Liga Mundial: em 13 edições, têm 8 títulos, 2 segundos e um terceiro lugar. Este ano, em Belo Horizonte, perderam o bronze para a Iugoslávia e terminaram em quarto, repetindo o resultado de 98. Na última década, a Itália foi três vezes campeã européia (93, 95 e 99), o torneio continental mais difícil do planeta, prata em 91 e bronze em 97 e 2001. Campeonato Italiano - Além de Gustavo e Giba (Ferrara), Nalbert (Macerata), Dante (Modena) e Joel (Lanezia), mais um brasileiro da elite jogará na Itália na próxima temporada de clubes: Kid, que atuou em Porto Rico, acaba de acertar contrato com o Verona.