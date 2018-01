Equilíbrio marca a partida decisiva da final da Superliga Apontar favorito para a conquista do título da Superliga Feminina de Vôlei é mero exercício de adivinhação. Finasa/Osasco (SP) e Rexona-Ades (RJ) fazem neste sábado, às 9h30, a última partida da série melhor-de-cinco com equilíbrio de forças e muitas coincidências. Nos quatro duelos anteriores, cada equipe venceu duas vezes, ganhou oito sets e fez 366 pontos. Aliás, esta é a terceira decisão consecutiva entre os dois clubes, que lutam pelo tetracampeonato da competição e formam a base da seleção brasileira. A torcida também já fez a sua parte: todos os ingressos postos à venda se esgotaram rapidamente na manhã desta sexta-feira. Logo, a conclusão é simples: promessa de jogão no ginásio do Caio Martins, em Niterói, com transmissão ao vivo da Rede Globo e do canal Sportv. ?Torço pelo Rexona, mas não sou fanático. Espero ver um grande duelo, e que vença o melhor. São duas equipes de muita qualidade?, disse o estudante Anderson Pereira Ribeiro, de 14 anos. Ele enfrentou pelo menos 30 minutos de fila no entorno das bilheterias do ginásio, debaixo de sol forte, para garantir o seu convite. Dono de um currículo invejável, o técnico Bernardinho, do Rexona, sabe muito bem como se começa a ganhar uma decisão. Nesta sexta, depois do treino de sua equipe, ele tratou de passar a responsabilidade para o outro lado: disse que o Osasco é o favorito para levantar o troféu. ?Eles partem com vantagem porque se reforçaram em relação ao ano passado. É uma equipe com mais experiência e isso numa final conta. Estamos com duas levantadoras inexperientes. Mas clássico não tem muito prognóstico. Pode dar qualquer coisa?, declarou o treinador, convicto de que o jogo será duríssimo. ?Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar, mas espero que a gente faça uma boa exibição. Preciso que as minhas atletas estejam num dia melhor, mais consistentes e regulares.? As palavras de Bernardinho foram interpretadas com desconfiança pela comissão técnica e pelo elenco do Osasco. A ordem é respeitar a declaração do treinador do Rexona, porém sem levá-la tão a sério. ?Isso é coisa do Bernardinho. O equilíbrio é a tônica dessa decisão. Não há favorito?, afirmou o técnico do time paulista, Luizomar de Moura.