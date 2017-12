Equilíbrio marca Brasil x Rep. Checa A seleção brasileira masculina de vôlei entra em quadra nesta sexta-feira, às 16h10, para enfrentar a República Checa na abertura da segunda fase do Campeonato Mundial que está sendo realizado na Argentina, tentando desempatar a série de 38 partidas entre as duas equipes. Até hoje, cada seleção venceu 19 jogos. O último confronto aconteceu no Torneio Conzorcio Metano di Vallecamonica, no ano passado, e o Brasil venceu por 3 sets a 0. A partida de amanhã é a segunda da história em que a equipe européia atua sob o nome de República Checa. Nas 37 anteriores, os jogadores ainda defendiam a antiga Checoslováquia. Em campeonatos mundiais, os times se enfrentaram sete vezes desde 1960 e o retrospecto é amplamente favorável aos checos, que venceram seis jogos. O Brasil só conseguiu vencer uma vez, em 1986, também por 3 a 0.