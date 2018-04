Escadinha é o melhor líbero e defensor da Copa do Mundo

O brasileiro Escadinha lidera a classificação de melhor defensor e melhor líbero da Copa do Mundo de vôlei masculino, disputada no Japão. Além disso, o líbero brasileiro está em segundo lugar no fundamento recepção, pouco atrás do japonês Katsutoshi Tsumagari. Outros destaques do Brasil são Dante, Gustavo e Marcelinho. Os dois estão em segundo lugar na lista de melhor atacante, melhor bloqueio e melhor levantador, respectivamente. O maior pontuador até o momento é o australiano Paul Carrol, com 120 pontos.