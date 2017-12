Escadinha é o "Orgulho de Pirituba" Há 27 anos, quando deu à luz Sérgio Dutra Santos, dona Didi nem imaginava o tumulto que o filho causaria. Mais conhecido como Escadinha, é um dos 12 atletas da Seleção Brasileira de Vôlei que no domingo conquistou pela primeira vez o título mundial do esporte para o País. E que ontem, ao lado da família e dos amigos, comemorou a conquista e seu 27º aniversário em Pirituba, bairro da Zona Oeste de São Paulo, onde foi criado. O ?orgulho de Pirituba? deu uma chegada no campinho de terra onde jogava futebol e na escola onde estudou. Para completar o dia de herói, desfilou em um caminhão de bombeiros. Leia mais no Jornal da Tarde