Escadinha pode ser a novidade do Brasil contra o Canadá

O líbero Escadinha pode ser a principal novidade da seleção brasileira masculina de vôlei para os jogos desta semana, contra o Canadá, pela quinta rodada da fase de classificação da Liga Mundial. Recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, ele participou dos dois treinos no grupo na cidade de Mississauga, na terça e na quarta, e diz que está pronto para voltar, embora reconheça a falta de ritmo de jogo. "Preciso melhorar bastante, ainda falta um pouco para chegar no meu máximo. Sei do meu potencial e estou tecnicamente abaixo dele", diz o líbero, que deseja disputar os quatro jogos restantes na primeira fase - na próxima semana, contra a Finlândia - para estar bem nas finais da Liga, na Polônia, e ao Jogos Pan-Americanos. "Esses quatro jogos são importantes para mim, já que nosso foco são as finais da Liga e o Pan. Quero chegar lá 100%." Bernardinho só define nesta quinta se escala Escadinha ou se mantém Alan, que atuou nas oito primeiras partidas do Brasil na competição. Outra "estréia" contra o Canadá deve ser o atacante Giba, que ganhou férias prolongadas de Bernardinho, e admite a ansiedade para entrar em quadra. "Chega de treino, preciso jogar para pegar ritmo e estar em uma condição melhor nas finais da Liga", contou o jogador. Líder do Grupo A, com oito vitórias em oito jogos, o Brasil precisa vencer os dois jogos contra o Canadá para assegurar sua classificação para as finais sem depender de outros resultados. A Finlândia, vice-líder com cinco vitórias e três derrotas, enfrenta a Coréia do Sul, fora de casa.