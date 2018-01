Escadinha se apresenta a Bernardinho A apresentação do líbero Escadinha (Banespa), nesta quarta-feira, é a expectativa do técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho. Ele se junta ao grupo de sete jogadores que já estão treinando desde segunda-feira. Bem-humorado, Bernardinho explicou que, por ser novo na seleção, Escadinha se apresentará mais cedo do que os outros companheiros. "Estou aguardando por ele, que está em uma grande fase. E outra coisa: vamos chamá-lo de Serginho, porque Escadinha é muito feio", brincou. Até o final de semana, Gustavo Endres (Banespa) e André Heller (Unisul) também se apresentarão ao treinador. Com a chegada deles, só faltaram Giba, Maurício, Douglas, André, Henrique e Ezinho, todos do Minas, além de Anderson Xanxa e Anderson, ambos do Ulbra, que estão disputando a final da Superliga.