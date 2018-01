Seleção masculina de vôlei ganha primeiro amistoso com os EUA

A seleção brasileira masculina de vôlei voltou às quadras neste domingo à noite para, em Long Beach, vencer a equipe dos Estados Unidos, medalhista de bronze na Liga Mundial, por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 25/23, 36/34, 20/25 e 15/13. O curioso é que a partida, a primeira de uma série de quatro amistosos nos EUA, não foi informada à imprensa pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Não consta em nenhum material de imprensa enviado pela CBV aos jornalista ou mesmo nos ativos perfis da CBV nas redes sociais qualquer informação referente a essa série amistosa. O Brasil joga com seu time principal, comandado por Bernardinho. A equipe que jogou em Long Beach teve: Bruno, Isac, Lipe, Lucão, Evandro e Lucarelli, além do líbero Serginho.

Lucarelli foi o maior pontuador do Brasil, com 18 pontos, mas os ataques foram bem distribuídos. Isac (12), Lipe (14), Lucão (12) e Evandro (13) também passaram das duas casas decimais em pontos. Bernardinho rodou pouco o time e só Renan e Rapha, na inversão 5-1, saíram do banco. Pelo lado americano, Matthew Anderson fez incríveis 32 pontos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o site da federação norte-americana, a USA Volley, Brasil e Estados Unidos voltam a jogar na quinta-feira (na Universidade de San Diego), na sexta (Universidade do Sul da Califórnia) e no sábado (Universidade de Irvine), sempre na Califórnia.

Na manhã desta segunda-feira, a seleção sub-23, comandado pelo assistente técnico Rubinho, estreia no Mundial da categoria, disputado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O time tem como estrela o ponteiro Douglas, eleito o MVP da Copa Pan-Americana adulta, vencida pelo Brasil na semana passada.