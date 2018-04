Espanha vence Argentina pela Copa do Mundo de vôlei

A Espanha venceu, nesta segunda-feira, a Argentina por 3 sets a 0 (26/24, 25/22 e 25/18), em 1h15min de partida, pela Copa do Mundo de vôlei masculino, disputada no Japão. Com o resultado, a Espanha pulou para o sexto lugar da competição, com 10 pontos, conquistados em três vitórias e quatro derrotas. A Argentina aparece em quinto, com 11 pontos, adquiridos em quatro vitórias e três derrotas. Os espanhóis enfrentam nesta terça-feira, a seleção do Japão, enquanto os argentinos jogam contra o Egito. O sistema adotado na Copa do Mundo é de pontos corridos, no qual o time que soma o maior número de vitórias é o campeão. Além disso, as três equipes melhores classificadas garantem vaga nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim.