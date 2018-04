Espanha vence Estados Unidos na Copa do Mundo de vôlei

Espanha venceu nesta terça-feira os Estados Unidos por 3 sets a 1 (21/25, 25/20, 27/25 e 25/20), pela terceira rodada da Copa do Mundo Masculina de vôlei, no Japão. Veja também: Brasil bate o Egito e avança na Copa do Mundo de vôlei A vitória foi a recuperação dos espanhóis, já que haviam sido derrotados pela equipe brasileira na segunda-feira, por 3 sets a 0. Já a equipe dos Estados Unidos sofreu a segunda derrota consecutiva, depois de vencer o Brasil na estréia por 3 a 0. As três equipes mais bem classificadas da competição garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008.