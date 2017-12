Estados Unidos conquistam GP de vôlei Os Estados Unidos ganharam da China por 3 sets a 1 (26/28, 25/20, 25/21 e 25/11), neste domingo, em Macau, e conquistaram o título do Grand Prix de vôlei feminino. Na disputa do terceiro lugar, a Rússia derrotou Cuba por 3 a 0 (25/18, 25/11 e 25/20) e ficou com o bronze. A seleção brasileira terminou a competição na quinta colocação.