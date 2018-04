Estrelas do vôlei brasileiro visitam a Couromoda

Grandes nomes do vôlei brasileiro visitaram a Couromoda, uma das maiores feiras de calçados do Brasil, realizada no Anhembi, em São Paulo. O técnico Bernardinho, o atacante Giba, o líbero Serginho, o levantador Bruninho e a líbero Fabi estiveram presentes.

"É um ano importante para o vôlei, de competições internacionais, de grandes desafios, sem falar na Superliga, que está cada vez mais acirrada. Então é um ano que exige dedicação, muito foco nos treinos", disse Bernardinho.

Os atletas estiveram no evento para promover produtos da Olympikus, uma das patrocinadoras das seleções brasileiras de vôlei.

Atualizado às 18h25 para acréscimo de informação