Etapa de Maceió conta com motivação extra de Talita

As areias da praia de Pajuçara, em Maceió, serão o palco da 14.ª e antepenúltima etapa da temporada do circuito nacional de vôlei de praia, que começa nesta quinta-feira. A competição será importante para as duplas masculinas, já que definirá as oito equipes que disputarão o título da temporada, na próxima semana, em João Pessoa, mas tal etapa tem um gosto especial para uma jogadora: Talita, que, além de jogar por Alagoas, busca o terceiro título consecutivo ao lado de Renata. "Estamos bastante motivadas, principalmente, depois de dois títulos seguidos e de um ano muito bom. O mais bacana será conseguir tudo isso no lugar onde tudo começou para mim", ressaltou Talita, que soma até hoje 397 vitórias em 593 partidas disputadas nas areias do Brasil e do exterior. Na bagagem, Talita tem 26 pódios no Circuito Banco do Brasil e mais 11 no Circuito Mundial, sendo 11 de ouro, 19 de prata e sete de bronze. A grande novidade da etapa de Maceió será a volta do jogador Marcelo Negrão, que ficou de fora das duas últimas etapas por causa de uma distensão em sua virilha. Ao lado de Giuliano, Marcelo Negrão, campeão olímpico com a seleção masculina nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, estréia nesta quinta-feira, no qualifying.