EUA: 1º teste do time de Bernardinho A seleção brasileira de vôlei faz nesta segunda-feira o primeiro teste na temporada contra os Estados Unidos, às 13 horas (de Brasília) em torneio amistoso que conta com Itália, Holanda, Rússia e Iugoslávia. Consciente de que o grupo está em início de preparação, Bernardinho prevê dificuldades contra os norte-americanos, que têm um time permanente. O Brasil joga com Ricardinho, Anderson, Nalbert, Giba, Gustavo, André Heller e Escadinha (líbero).