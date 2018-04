EUA batem Rússia e vão decidir o Grand Prix contra o Brasil

Os Estados Unidos serão os adversários da seleção brasileira feminina de vôlei na final da edição 2016 do Grand Prix, no domingo. Neste sábado, as norte-americanas, fortes candidatas ao ouro olímpico, ganharam a segunda semifinal em Bangcoc (Tailândia), fazendo 3 sets a 0 sobre a Rússia, com parciais de 25/20, 25/23 e 25/14.

Mais cedo, o Brasil havia entrado em quadra para enfrentar a Holanda e vencido também por 3 sets a 0 (25/18, 25/16 e 25/23). Após três jogos na fase final, a seleção brasileira ainda não perdeu sets. A China, outra potência da modalidade, jogou a competição em Bangcoc com um time reserva, já pensando na Olimpíada, e vai brigar só pelo quinto lugar.

A final, às 8h (de Brasília) de domingo, vai mais uma vez colocar à prova a rivalidade entre Brasil e EUA. Desde 2008, só essas duas equipes vencem o Grand Prix. O Brasil levou o título em 2008, 2009, 2013 e 2014, enquanto as americanas foram campeãs em 2011, 2012 e 2015.

Brasil x EUA ainda foi a final olímpica tanto de 2008 quanto de 2012 (vencidas pelo Brasil) e a semi do Mundial de 2014, que teve os EUA campeão. Além disso, as equipes jogaram a final do Pan no ano passado, com o time reserva americano levando a melhor sobre um time misto brasileiro.