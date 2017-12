EUA e China disputam a final do GP China e Estados Unidos irão disputar o título da edição deste ano do Grand Prix de vôlei feminino. Nas semifinais deste sábado, a seleção norte-americana ganhou da Rússia por 3 sets a 2 (25/22, 28/26, 21/25, 25/27 e 15/9) e as chinesas derrotaram Cuba por 3 a 1 (18/25, 25/21, 25/22 e 25/23). A final do torneio será realizada neste domingo, em Macau. O Brasil terminou na 5ª colocação.