EUA vencem Brasil no Mundial de Vôlei Os Estados Unidos mostraram que a seleção brasileira masculina de vôlei está longe do time ideal que sonha com o inédito título mundial. Nesta segunda-feira, na segunda rodada do Campeonato Mundial da Argentina, no ginásio Orfeo Superdomo, de Córdoba, o Brasil fez 2 a 1, mas os americanos levaram a partida ao tie-breaker e, após um incrível quarto set, venceram por 3 a 2 (25/22, 20/25, 25/27, 33/31 e 15/12). Com o resultado, os EUA assumiram a liderança do Grupo E ? nesta terça-feira enfrentam a Venezuela já classificados para a segunda fase. O Brasil, que derrotou os venezuelanos na estréia, precisa garantir sua vaga contra o Egito, equipe sem tradição no vôlei, às 15h10 horas (com SporTV). O técnico Doug Beal, campeão olímpico nos Jogos de Los Angeles, em 1984, mostrou que está fazendo um excelente trabalho de renovação com a equipe americana. O principal marcador desta segunda-feira, Brook Billings, com 27 pontos, de apenas 22 anos, resumiu o jogo: ?Nosso time teve mais consistência?. O atacante Giba disse que o levantador Ball avisou que ?jogaria tudo? contra o Brasil. Observou que o Mundial é longo e o Brasil tem de crescer na competição. O técnico Bernardinho também afirmou que a seleção tem de melhorar durante o torneio e que os Estados Unidos devem ser incluídos entre as equipes candidatas ao pódio. Rodadas ? O resultado mais surpreendente do Mundial foi na rodada de abertura, domingo à noite, com a derrota da Rússia, apontada como favorita ao título e atual campeã da Liga Mundial, para a Bulgária por 3 sets a 0 (28/26, 25/19 e 25/23), com destaque para a atuação do búlgaro Vladimir Nikolov. Fechando a primeira rodada, a Polônia derrotou o Canadá por 3 a 1 (25/23, 22/25, 26/24 e 25/21). Pelo Grupo D, nesta terça-feira, a Espanha, que havia perdido para a Iugoslávia na estréia (por 3 a 1), venceu o Japão por 3 a 2 (25/18, 23/25, 22/25, 29/27 e 15/13). Os iugoslavos somaram a segunda vitória, contra o Casaquistão por 3 a 0 (25/19, 25/16 e 25/15). Pelo Grupo F, a Grécia derrotou Cuba por 3 a 0 (25/21, 25/21 e 25/19) e a Holanda ganhou da República Checa (14/25, 27/25, 25/19, 25/27 e 15/11). Os outros jogos desta terça-feira: Austrália x China, Argentina x Portugal, Itália x Canadá, Croácia x Polônia, França x Bulgária, Tunísia x Rússia, Iugoslávia x Japão, Espanha x Casaquistão, Cuba x Holanda, República Checa x Grécia.