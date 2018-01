EUA vencem Cuba e garantem vaga A seleção norte-americana de vôlei feminino garantiu nesta quarta-feira a terceira vaga às semifinais do Campeonato Mundial da categoria, disputado na Alemanha. Depois de Rússia e Itália se classificarem à próxima fase, as jogadoras dos EUA o fizeram ao derrotar Cuba por 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-15 e 25-21, e agora vão enfrentar a Rússia por uma vaga na final do torneio.