EUA vencem e serão os primeiros rivais do Brasil na 2ª fase A seleção dos Estados Unidos será a primeira adversária do Brasil na segunda fase do Mundial de Vôlei masculino, que está sendo disputado no Japão. Com a fácil vitória sobre o Irã por 3 sets a 0 - com parciais de 25/19, 25/22 e 25/23 -, os norte-americanos contaram a derrota da Venezuela para a Itália por 3 a 1 (25/13, 22/25, 25/21 e 25/15) para garantir o quarto lugar no Grupo C. A liderança da chave ficou com a Bulgária, que derrotou a República Checa por 3 a 1 (20/25, 25/22, 25/20 e 25/21) e terminou a fase invicta com cinco vitórias. No Grupo B, o Brasil terminou na ponta graças ao melhor saldo de pontos em relação à França e à Alemanha - as três seleções ganharam quatro partidas e perderam uma. Os franceses ficaram com o segundo lugar ao bater Cuba por 3 sets a 1 - com parciais de 25/21, 25/19, 21/25 e 25/17. Os alemães terminaram em terceiro, seguidos pelos cubanos. No jogo que não valia nada, a Grécia ganhou da Austrália por 3 a 1 (25/20, 25/22, 22/25 e 25/23). Em Saitama, pelo Grupo A, a Polônia não tomou conhecimento do Japão e ganhou com facilidade por 3 sets a 0 (25/18, 25/21 e 25/23). Os poloneses têm a melhor campanha do Mundial até o momento, já que não perderam nenhum set em cinco partidas. Com a vitória sobre o Egito por 3 a 1, a Argentina se garantiu na segunda fase. As parciais foram de 25/18, 29/31, 25/20 e 25/20. O mesmo valeu para Porto Rico, que se classificou ao bater a China também por 3 a 1 (25/17, 25/13, 21/25 e 26/24). No Grupo D, a surpresa ficou com a classificação da Tunísia em quarto lugar, que derrotou o Casaquistão por 3 sets a 0 (25/19, 25/23 e 26/24). Quem dançou foi a Coréia do Sul, que perdeu para a Rússia por 3 a 0 (25/13, 25/21 e 25/13) e ficou na quinta colocação. A liderança ficou com a invicta Sérvia e Montenegro, que ganhou do Canadá também por 3 a 0 (25/18, 25/18 e 25/17). A primeira rodada da segunda fase acontecerá na madrugada de sexta para sábado (horário de Brasília). Confira os primeiros jogos de cada chave: Grupo E, em Sendai Polônia x Tunísia Japão x Canadá Rússia x Argentina Sérvia e Montenegro x Porto Rico Grupo F, em Hiroshima Brasil x Estados Unidos França x República Checa Itália x Alemanha Bulgária x Cuba