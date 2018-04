Europeu feminino de vôlei começa com vitórias das favoritas

O Campeonato Europeu feminino de vôlei, que começou a ser disputado nesta sexta-feira na Polônia, não teve nenhuma grande surpresa no primeiro dia de confrontos. As seleções favoritas ao título venceram seus jogos sem grandes dificuldades.

No Grupo A, a Holanda superou a Croácia por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/18 e 25/22, enquanto as donas da casa ganharam da Espanha por 3 a 2 (25/15, 25/20, 19/25, 23/25 e 15/11).

Já no Grupo B, a Itália, que defende o título, passou pela Alemanha por 3 a 0 (25/15, 25/22 e 25/22). Na outra partida da chave, melhor para a Turquia, que venceu a França por 3 a 0 (25/22, 25/9 e 25/15).

O Grupo C, por sua vez, teve como destaque a Rússia, que ganhou da Bulgária em um bom 3 a 0 (25/19, 25/9 e 25/14), enquanto a Bélgica bateu a Bielo-Rússia por 3 sets a 1, com 26/28, 25/20, 27/25 e 25/22).

Já pela chave D, vitória da Sérvia sobre o Azerbaijão por 3 sets a 0, com 25/12, 25/21 e 25/19. No mesmo grupo, em partida bastante equilibrada, a Eslováquia superou a República Checa por 3 a 2 (25/21, 17/25, 19/25, 25/23 e 15/13).

Pelo regulamento da competição, os três primeiros colocados de cada grupo se classificam à próxima fase. A final será em 4 de outubro.