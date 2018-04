Europeu feminino de vôlei segue com domínio das favoritas

O Campeonato Europeu feminino de vôlei teve sua segunda rodada neste sábado, sem grandes surpresa na competição disputada em Lodz, na Polônia.

Pelo Grupo A as donas da casa ganharam da Croácia por 3 sets a 0, com 25/18, 25/13 e 25/16, e se classificaram à próxima fase, assim como a Holanda, que na mesma chave superou a Espanha por 3 a 0 (25/17, 25/13 e 25/15).

No Grupo B, a Itália manteve os 100% de aproveitamento ao vencer a Turquia por 3 sets a 0, com 25/20, 25/16 e 25/14, e está classificada. No outro jogo, melhor para a Alemanha, que ganhou da França por 3 a 1 (25/19, 25/17, 19/25 e 28/26).

Já pelo Grupo C, a Rússia garantiu vaga ao passar pela Bielo-Rússia por 3 a 0 (25/19, 25/12 e 25/15). A Bulgária, por sua vez, se recuperou da derrota no dia anterior ao derrubar a Bélgica por 3 sets a 2, com parciais de 24/26, 25/22, 17/25, 25/21 e 15/6.

A Sérvia foi outra seleção a se classificar, ao superar o Grupo D a República Checa por 3 a 0, com 25/19, 25/21 e 25/18. Na mesma chave, ainda teve a vitória do Azerbaijão sobre a Eslovênia por 3 sets a 2 (25/13, 19/25, 25/18, 22/25 e 15/12). A terceira e última rodada da primeira fase é neste domingo.