Fã nº 1 de Henrique se chama Úrsula Quando a seleção brasileira masculina de vôlei fez o último ponto no tie break contra a Rússia, no domingo, na conquista do inédito título mundial em Buenos Aires, na Argentina, uma legião de mulheres invadiu a quadra para comemorar com namorados e maridos. Além de Roberta, a mulher de Maurício, quem fez a festa foi Úrsula, a mulher do central Henrique ? uma loira exuberante, de olhos verdes e que chorava muito. Leia mais no Jornal da Tarde