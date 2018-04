Fabi Oliveira é única brasileira premiada na Copa do Mundo de Vôlei

TÓQUIO - A líbero Fabi foi eleita a melhor jogadora de recepção da Copa do Mundo, encerrada nesta sexta-feira, em Tóquio, e acabou sendo a única atleta da seleção brasileira a ser premiada entre as melhores desta edição da competição. O fato é reflexo da decepcionante campanha do Brasil, que ficou apenas em quinto lugar no torneio e não conseguiu assegurar a sua classificação para Olimpíada de 2012, obtida por Itália, Estados Unidos e China, respectivamente as três primeiras colocadas.

Após ser premiada, Fabi admitiu que a seleção ficou devendo uma melhor participação na Copa do Mundo e enfatizou que a competição servirá como aprendizado, visando a classificação olímpica que o time buscará em maio, no Pré-Olímpico Sul-Americano. "Esse é o momento de termos lucidez. Sabemos que não fizemos um bom campeonato. O nosso objetivo era a classificação, mas não nos apresentamos como gostaríamos. É a primeira vez que esse grupo passa por um momento como esse. É importante voltar para casa e trabalhar, mas não podemos nos desligar da seleção, pois temos um objetivo ainda maior no futuro", ressaltou a líbero.

Fabi, porém, não deixou de comemorar o fato de ter sido reconhecida pela sua boa atuação individual na Copa do Mundo. "Fico feliz pelo prêmio. Sempre trabalhamos para fazer o nosso melhor. Cada prêmio desses tem um sabor especial, apesar de que desta vez o sabor não foi tão bom. Fica a lembrança de um momento difícil, mas com lucidez temos que analisar esse campeonato e usar isso de uma maneira positiva no futuro. A Paula (Pequeno, ponteira) disse uma frase boa para o que estamos vivendo: ''O amanhã não tem dono'', portanto só depende de nós", reforçou.

A argentina naturalizada italiana Carolina Costagrande, da seleção campeã da Copa do Mundo, acabou sendo escolhida a melhor jogadora da competição. Curiosamente, porém, a Itália não teve nenhuma atleta premiada em fundamentos específicos.

O prêmio de melhor atacante ficou com Destinee Hooker, que foi decisiva na campanha do vice-campeonato dos Estados Unidos. Já a japonesa Takeshita foi premiada como melhor levantadora, no mesmo dia em que ajudou o seu país a surpreender as norte-americanas com uma vitória por 3 sets a 0, resultado que acabou assegurando o título para a Itália.

E o caráter "democrático" da premiação também ficou evidente com o fato de a sul-coreana Nam Jie-Youn (melhor líbero), a alemã Christiane Furst (bloqueio) e a dominicana Bethania De La Cruz (saque e maior pontuadora da competição) terem recebido prêmios individuais. Essa última premiada, por sua vez, foi derrotada por 3 sets a 0 pelo Brasil no último jogo do seu país na Copa do Mundo, nesta sexta-feira.