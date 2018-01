Fábio Luiz e Márcio vencem etapa russa do Circuito Mundial A dupla brasileira formada por Fábio Luiz e Márcio conquistou neste domingo o título da etapa de São Petersburgo, na Rússia, do Circuito Mundial de vôlei de praia ao bater os alemães Julius Brink e Christoph Dieckmann por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/17. Campeões na etapa chinesa e canadense, Márcio e Fábio Luiz disputaram a sexta final, em nove torneios, na temporada da competição. ?Estamos jogando o nosso melhor voleibol?, afirmou Márcio, que foi eleito o melhor jogador da etapa. ?É bom estar atravessando este momento agora porque temos duas importantes etapas pela frente, dois Grand Slams, na França e na Áustria. Os alemães têm um time forte, e por isso temos que jogar na pressão todo o tempo, sem perder a concentração?, analisou. Na disputa do terceiro lugar da etapa russa, os campeões olímpicos Ricardo e Emanuel foram derrotados pelos holandeses Jochem de Gruijter e Gijs Ronnes por 2 a 0, com um duplo 21/19. O título no feminino também ficou com uma dupla brasileira: Juliana e Larissa. As líderes do ranking do circuito venceram na decisão as chinesas Chen Xue e Xi Zhang, por 21/11 e 21/17. A próxima etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia irá acontecer em Paris, na França. A competição feminina acontece entre os dias 25 e 30 de julho.