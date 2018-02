Fase final da Liga Mundial de vôlei será na Polônia A cidade polonesa de Katowice vai sediar a fase final da Liga Mundial 2007 de vôlei masculino, de 11 a 17 de julho, segundo informou nesta quarta-feira a Federação Internacional de Vôlei (FIVB), que também revelou que Roma será a sede da edição de 2008. Esta será a segunda vez que os poloneses sediarão a fase final da competição. "Estamos confiantes de que teremos lotação total dos ginásios para os cinco dias de evento, uma vez que os poloneses são espectadores animados", contou o presidente da FIVB, Ruben Acosta. A fase final vai reunir os vencedores dos quatro grupos da fase preliminar, mais Polônia, como país-sede, e uma seleção convidada. Os 16 países que disputam as eliminatórias da Liga Mundial estão divididas em quatro chaves. No ano passado, o Brasil ganhou a competição, sediada na Rússia. Grupo A: Brasil, Canadá, Coréia do Sul e Finlândia Grupo B: França, Estados Unidos, Egito e Itália Grupo C: Rússia, Cuba, Japão e Sérvia Grupo D: Argentina, Bulgária, China e Polônia