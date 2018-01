Favoritos cada vez mais perto da final da Superliga Mais uma vitória coloca o atual tricampeão da Superliga Feminina de Vôlei, a Finasa/Osasco, na decisão da temporada de 2005/2006. Na mesma situação está o Rexona-Ades, do Rio. Os dois times vencem as suas séries semifinais melhor-de-cinco por 2 a 0 e, mantido o favoritismo diante dos rivais, voltarão a fazer a decisão do título como na temporada passada (com vitória de Osasco). Neste domingo, a equipe de Osasco derrotou, fora de casa, a Oi/Macaé por 3 sets a 1 (25/17, 13/25, 25/17 e 25/16). Já havia vencido, também por 3 a 1, o primeiro jogo, no Ginásio José Liberatti. O Rexona somou sua segunda vitória no playoff, na sexta-feira, contra o São Caetano Mon Bijou. Osasco joga em casa, no ginásio José Liberatti o terceiro confronto da série contra Macaé, quinta-feira, às 18 horas. No mesmo dia, às 19 horas, o Rexona recebe São Caetano, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. ?Nosso bloqueio tem sido bem executado durante toda Superliga, é nosso principal fundamento. Mas ainda falta muito - foram dois passos muito importantes, mas precisamos da terceira vitória. Conquistamos 66% do caminho, mas Macaé pode reverter a situação. Temos que estar atentos, sem achar que já passamos para a final, estar cada vez mais concentrados?, afirma o técnico Paulo Cocco. No torneio masculino Nas semifinais da Superliga Masculina, a estreante Cimed, do técnico Renan dal Zotto, também está mais próxima da decisão, após derrotar o Banespa/São Bernardo pela segunda vez por 3 sets a 1 (25/17, 19/25, 25/21 e 25/17), no Sábado. Para Renan, a equipe teve personalidade para impor o seu ritmo contra o atual campeão brasileiro. ?Demos mais um passo importante, mas quarta-feira teremos outra final e precisamos nos concentrar nisso?, disse Renan, referindo-se a próxima partida, quarta-feira, às 19h15, no ginásio Capoeirão, em Florianópolis. Na outra série semifinal, o equilíbrio prevalece. A Telemig Celular/Minas, do técnico cubano John Uriarte, e a catarinense Unisul/Nexxera, de José Roberto Guimarães, venceram um jogo cada. No primeiro, vitória mineira por 3 a 2, em Belo Horizonte. No segundo, em São José (SC), o time da casa deu o troco e venceu por 3 a 1. O terceiro confronto do playoff será quarta-feira, às 20 horas, em Belo Horizonte.