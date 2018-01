Fernanda, a "máquina" das conquistas A levantadora Fernanda Venturini é uma "máquina" programada para vencer. Medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta (1996), prata no Campeonato Mundial (1994) e nove vezes campeã brasileira em 12 finais disputadas. Para manter a tradição, tem de derrotar o Flamengo, nesta terça-feira, às 20h30 (SporTV), no Maracanãzinho, e adiar a decisão da Superliga para o último confronto da série melhor-de cinco. Se o Flamengo vencer, será o campeão da temporada. "Sou escorpião com ascendente em escorpião, precisa falar mais alguma coisa?", brinca. "Só quero ganhar, até jogo de buraco." Acredita que nasceu com uma estrela a mais que os outros. "Nem sei porque fui escolhida, mas agradeço a Deus..." Preocupada com o tom da declaração faz um pedido: "Põe de um jeito que eu não pareça arrogante." A confiança é tão grande e a consciência do talento privilegiado tão clara, que o comportamento de Fernanda, 30 anos, 1,80 m, nascida em Araraquara, pode ser confundido com arrogância. "Nenhuma outra atleta tem esse retrospecto e nem sei se terá." Pode se dar ao luxo de encerrar a carreira quando quiser. Despediu-se da seleção em 1998, depois de frustrada tentativa do título Mundial no Japão e programou para esta temporada o fim do seu ciclo em clubes. Amanhã pode ser sua despedida. Fernanda é assim. Sabe o seu valor no contexto mundial, não tem medo de falar o que pensa nem de encarar desafios. Ainda na casa da mãe Maria Cecília, viúva desde 1987, em Ribeirão Preto, gostava de decidir pelos irmãos mais velhos, um economista e o outro engenheiro. "Por ser decidida, não tenho medo de mudar de vida. Quando faço alguma coisa é porque estou a fim e vou encarar." Jogou na Sadia, Pão de Açúcar, Transbrasil, L?acqua di Fiori/Minas, Nossa Caixa/Ribeirão Preto e Rexona. "Em 7 anos que treinou comigo, nunca faltou a um treinamento", declarou Bernardinho, seu marido e ex-técnico. No Rio, aprendeu a ser mais tranqüila e flexível. "O treino não começa na hora marcada e sempre fico esperando", conta. "Sou muito certinha." A levantadora, que desde os 1980 se dedica ao vôlei, descobriu que a vida vai além das quadras. "É muito mais do que conquistar títulos, disputar Olimpíada. Eu só sei jogar vôlei e gostaria de aprender outras coisas." Classificou como loucos seu marido Bernardinho e sua técnica Isabel. "Depois de anos jogando, resolveram continuar no vôlei. Se eu virar técnica pode me internar porque fiquei maluca. Quero distância." Além do projeto de ser mãe, vai tratar como deve uma hérnia no ombro direito para o seu "bem-estar". Atualmente joga à base de anti-inflamatório e tratamento com gelo. "Quero segurar meu filho no colo sem sentir dor e jogar tênis." Seus planos ainda são vagos. Pode trabalhar em projetos sociais ou ficar à toa por um período. Diz que quer ter tempo para fazer o que pintar na cabeça. Acompanhar Bernardinho com a seleção masculina, supervisionar a reforma do apartamento no Leblon, ou fazer um curso de culinária.