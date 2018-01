Fernanda acerta retorno ao vôlei O afastamento das quadras da melhor levantadora do Brasil, Fernanda Venturini, durou apenas um ano. A jogadora havia se despedido do vôlei para se dedicar à filha, Júlia, que teve com Bernardinho, técnico da seleção brasileira masculina. Mas ela irá anunciar nesta terça-feira o seu retorno: aos 31 anos, vai jogar no BCN/Osasco, vice-campeão da Superliga Nacional na temporada 2002/2003.