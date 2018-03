Fernanda antecipa volta aos jogos Readaptada aos treinos, Fernanda Venturini resolveu antecipar a sua volta aos jogos. A levantadora, que retornou ao vôlei depois de ficar 15 meses longe das quadras, irá disputar a Salonpas Cup pelo BCN/Osasco, a partir do dia 27, em Fortaleza. A princípio, a sua programação era jogar só em setembro. Fernanda resolveu deixar o vôlei para ter uma filha com o técnico Bernardinho. Agora que Júlia está com sete meses, ela quer aproveitar para voltar a jogar, pois pretende parar definitivamente quando a menina estiver um pouco mais velha. ?Estou aproveitando esta fase em que a Júlia ainda é pequena para curti-la bastante. Logo ela estará numa etapa em que não precisará tanto de mim. Ela poderá ficar com a babá e a enfermeira sem muitos problemas. Quando for um pouco maiorzinha, começar a ir para a escola, aí faço questão de estar mais presente. Até lá, não estarei mais jogando?, afirmou a levantadora. ?Estou realmente ansiosa para voltar a jogar. Vi as partidas semifinais e finais da última Superliga e ficava imaginando as jogadas que faria?, disse Fernanda Venturini, que ainda não está 100% fisicamente, mas promete superar isso com a experiência de quem já foi nove vezes campeã brasileira. A Salonpas Cup terá a participação dos três times mais bem colocados na última Superliga (MRV/Minas, BCN/Osasco e Rexona), do Hisamitsu (Japão), do Washington DC (seleção da Liga Universitária dos Estados Unidos) e do La Rochette France (França). No ano passado, o time de Osasco ficou com o título, ao ganhar do Ravenna, da Itália, por 3 sets a 2.