Fernanda Garay assume novo papel na seleção brasileira de vôlei

SAQUAREMA - No ano passado, Fernanda Garay era uma das novatas da seleção brasileira feminina de vôlei na conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Londres. Agora, porém, ela começa mais um ciclo olímpico como uma das mais experientes do grupo. E assume sua nova responsabilidade no time do Brasil, como uma das líderes dessa geração.

Ao lado de Dani Lins, Tandara e Adenízia, Fernanda Garay é uma das quatro campeãs olímpicas que fazem parte do grupo que já treina no CT em Saquarema (RJ). Por enquanto, a seleção brasileira tem 15 jogadoras convocadas para a disputa das duas primeiras competições do ano: a Montreux Volley Masters, de 28 de maio a 2 de junho, na Suíça, e o Torneio de Alassio, de 4 a 10 de junho, na Itália.

"Tudo passou muito rápido. Antes eu era uma das mais novas do grupo, hoje sou uma das mais experientes. Aprendi muito com as meninas da equipe campeã olímpica em Londres. Cada uma contribuía de alguma forma. Agora estamos com um grupo renovado, motivado e com novos objetivos. Procuro ajudar a seleção da melhor forma possível", disse Fernanda Garay, que está com 26 anos.

Eleita a melhor atacante da última Superliga, quando defendeu o vice-campeão Osasco, Fernanda Garay acaba de se transferir para o Fenerbahçe, da Turquia. Mas garante que seu foco agora é na seleção brasileira. "O Zé Roberto sempre lembra que o trabalho para os Jogos do Rio já começou", justificou a ponteira, citando o treinador do Brasil e a preparação para a Olimpíada de 2016.