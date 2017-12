Fernanda quer vitória de presente A levantadora Fernanda Venturini faz 32 anos amanhã. E quer uma vitória no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei, às 19 horas, em São Bernardo, como presente. Sua equipe, o BCN/Osasco, enfrenta o MRV, de quem já ganhou cinco vezes na temporada. O destaque do BCN, entretanto, é a atacante Bia, maior pontuadora da equipe.