Fernanda Venturini celebra por finalmente voltar a jogar

A reestreia de Fernanda Venturini será contra o Flamengo, em partida marcada para acontecer na noite desta terça-feira, no ginásio do Monte Sinai, no Rio - o Campeonato Carioca conta ainda com mais duas equipes, Macaé e Universo. E a levantadora, já com 41 anos, não esconde a ansiedade e a alegria de, enfim, poder retornar aos jogos.

"Estou há quatro anos sem jogar. No Campeonato Carioca, embora nossas adversárias sejam jovens e o nível da disputa, teoricamente, não exija muito, terei a oportunidade de ganhar ritmo de jogo já visando à Superliga, que começa em dezembro", comentou Fernanda Venturini. "Será um teste para ver como vou responder em quadra."

No Campeonato Carioca, em que todos jogam contra todos até a final no dia 29 de novembro, a Unilever terá o desfalque de suas principais jogadoras: Sheilla, Fabi, Mari e Juciely foram ao Japão para defender o Brasil na Copa do Mundo. E nem mesmo o técnico Bernardinho, que é marido de Fernanda Venturini, comandará a equipe na competição estadual, pois está agora com a seleção masculina - o auxiliar Hélio Griner será o seu substituto.