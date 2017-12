Fernanda Venturini desmente que esteja grávida Fernanda Venturini já teria conquistado mais um título da Superliga de Vôlei, encerrando sua carreira, grávida de dois meses. A informação, que circulou nesta quarta-feira, foi desmentida pela ex-jogadora. Em 2001, quando encerrou a mesma competição em abril, Fernanda já estava grávida de Júlia, nascida em 17 de dezembro. Fernanda, 35 anos, casada com Bernardo Rezende, técnico da campeã Rexona e da Seleção Masculina, teria contado a novidade a algumas das companheiras de time, na segunda-feira, em almoço em sua casa, no Rio de Janeiro, para a comemoração pelo título. Nos times, reviravolta E, com o fim da temporada das competições nacionais, os clubes de vôlei estão em convulsão, com demissões e contratações. As maiores reviravoltas foram na Unisul/SC e na Finasa/Osasco. Na equipe masculina da Unisul, gerenciada pelo ex-jogador Giovane Gávio, o técnico José Roberto Guimarães (também da Seleção Feminina) não renovou. Desde a segunda etapa da Superliga, os jogadores não se acertavam com o treinador. Também preferem não falar a respeito, por medo de ?se queimar? com Zé Roberto em um novo clube. Fato é que o clima no time catarinense não era dos melhores. Jogadores de um lado, Zé Roberto para outro. A crise explodiu no terceiro jogo da semifinal, quando o treinador discutiu com o líbero Alan, que levou um ?gancho? e ficou fora da quarta partida. Até Giovane admitiu ao vivo, na SporTV, a discussão entre técnico e jogador. ?Não sei como conseguimos chegar à semifinal com a equipe rachada. Foi na raça mesmo?, disse um dos jogadores, que já renovou contrato com a Unisul. Na Finasa, vice da Superliga Feminina, o técnico Paulo Coco dá lugar a Luizomar Moura, ex-Oi/Macaé, também técnico da Seleção Brasileira Feminina Juvenil. Celso Barbuto, presidente da ADC Finasa, disse: ?Fizemos uma excelente Superliga. De superação. Mas achamos que devemos passar por uma reformulação neste novo ciclo. Não temos absolutamente nada contra o Paulo Coco (que assumiu o comando do time após a saída de Zé Roberto para a Unisul), mas achamos que o Luizomar precisava desta oportunidade.? Além de Paulo Coco, toda comissão técnica foi mandada embora. O time ainda não acertou com nenhuma jogadora para a próxima temporada. ?O Luizomar é a única contratação que fizemos. Vamos conversar com ele para saber mais sobre as atletas que quer. Não traremos estrangeiras?, frisou Barbuto.