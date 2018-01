Fernanda Venturini se despede do vôlei em alta A levantadora mais consagrada do vôlei brasileiro despediu-se neste domingo das quadras em alto estilo: Fernanda Venturini conquistou seu 12.º título nacional, na vitória do Rexona-Ades sobre o Finasa/Osasco, e foi eleita a melhor da posição da Superliga. Um desfecho de ouro para quem se eternizou na história do esporte, após 25 anos de carreira. ?Sei que meu nome estará no museu do vôlei internacional. Agora, quero curtir a vida, cuidar da minha filha (Julia, de 5 anos)e pensar em produzir mais um bebezinho?, disse Fernanda, de 35 anos, em meio à comemoração. Ela avisou, porém, que não vai largar totalmente o esporte. Nem tem como. Casada com Bernardinho, técnico do Rexona/Ades e da seleção masculina, o vôlei é assunto doméstico. No entanto, ela não quer ser treinadora nem pensa em atuar na praia. Estuda a possibilidade de participar de projetos sociais e ministrar um curso para levantadoras, ?talvez em Saquarema (Região dos Lagos), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol?. ?Meu marido é um louco por esse esporte. Parei porque cansei da rotina da vida de atleta. Gosto de mudanças. Não tenho mais vontade de jogar e vontade não se compra na farmácia ou no supermercado?, afirmou. ?Por mim, ficaria um ano todo em casa e só voltaria a jogar para disputar uma final como a de hoje (domingo). Isso ainda me estimula.? Nascida em Araraquara, ela se orgulha do passado. Aos 11 anos, começou a jogar vôlei na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. Com 15, mudou-se para a capital atrás de um sonho: ser profissional. Desde cedo, além do bloqueio adversário, aprendeu a superar dificuldades. Ao lembrar do seu esforço, não tem dúvida de que venceu no esporte também pela perseverança: ?Sou uma jogadora guerreira e batalhadora. Sempre fui determinada e busquei conquistar todos os títulos das competições que disputei?, disse ela, com a filha sempre por perto. Seu currículo repleto de títulos não a deixa mentir. Entre os mais importantes estão a medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta (1996) e a de prata no Mundial do Brasil (1994). ?O vôlei me deu tudo na vida: uma boa condição financeira, amigos, meu marido e minha filha. Paro Feliz?. Ela minimizou o fato de não ter ido às finais na Olimpíada de Atlanta e o 4.º lugar no Mundial do Japão (1998). Além disso, ficou fora dos Jogos de Sydney (2000), quando o Brasil trouxe o bronze. ?Não fico frustrada. Isso faz parte do esporte. Sou vencedora.? Fernanda contou que presenteará seus principais fãs com todos os seus uniformes. ?Fiz uma lista dos que mais me acompanharam e vou dar para eles todos os meus materiais. Merecem. Hoje pela manhã (domingo), já tinha vários buquês de flores no hotel?, disse, emocionada. Sobre a nova geração, Fernanda acredita que possa surgir uma atleta com seu nível técnico. ?No Brasil, temos a japonesinha (Ana Tiemi) e a Dani Lins. Mas são talentos para o futuro. Não será imediato. Tudo na vida são ciclos.? O dela se encerrou neste domingo. ?Os meus fãs, com certeza, estão mais tristes do que eu?.