Ferrero vai às semifinais em Gstaad O espanhol Juan Carlos Ferrero derrotou o francês Cedric Pioline e se classificou para as semifinais do Torneio de Gstaad, na Suíça. Ferrero venceu por 2 sets a zero, parciais de 6/2 e 6/1. Em outra partida pelas quartas-de-final, o francês Sebastien Grosjean venceu o argentino Franco Squillari, também por 2 sets a zero, parciais de 6/0 e 6/1. O torneio de Gstaad conta pontos para o ranking da ATP e divide US$ 600 mil em prêmios.