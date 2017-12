FHC recebe campeões mundiais amanhã O presidente Fernando Henrique Cardoso vai homenagear nesta segunda-feira a seleção brasileira campeã mundial de vôlei masculino. Os jogadores e a comissão técnica serão condecorados com a Ordem do Mérito Esportivo, em solenidade no Palácio do Planalto, às 16 horas. Essa será a segunda vez, em menos de dois meses, que FHC abrirá as portas do palácio para a seleção brasileira masculina de vôlei. No último dia 27 de agosto, o presidente condecorou a equipe pela conquista da medalha de prata na Liga Mundial, em derrota justamente para a Rússia. Na ocasião, o encontro foi marcado por muita descontração, com direito a discurso de jogadores e dirigentes, além do próprio Fernando Henrique Cardoso. O presidente ficou impressionado com a altura dos atletas e chegou a ficar na ponta dos pés ao posar para fotos. Aquela visita alterou a rotina do palácio, com funcionários deixando seus gabinetes para ver a seleção do Brasil.